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Бурда: После травмы в Динамо я увидел, что на меня не рассчитывают
Центрбек рассказал о своей травматичности
Фото: ФК Динамо Киев
Центральный защитник "Колоса" Никита Бурда прокомментировал возобновление формы после перехода из "Динамо".
- Вашу карьеру в достаточной степени испортили травмы. Как молодому парню не сломаться, когда большинство времени проводишь не на поле, а на операционном столе?
- Тяжело. Все равно все эти проблемы проживаешь с собой, в семейном кругу. Даже сейчас задумываешься, что время уже не вернешь. У каждого своя судьба. У меня она такая. Я ничего не могу с этим сделать.
- В процессе восстановления вы придерживались врачебных рекомендаций или наоборот они еще больше наделали беды?
- Где-то восстановление было неправильным. Позже я наладил этот план и старался профессионально к этому относиться. Ты не можешь относиться по-другому, когда у тебя что-то болит, дискомфорт и тебе нужно через это пройти.
Я за свою карьеру много видел футболистов, которые не сильно парились на счет этого. Не разминались нормально, не готовились к тренировкам, по восстановлению. За всю карьеру - ни одной травмы серьезной. И наоборот, когда люди придерживаются всех рекомендаций, готовят себя и так же страдают от разного рода травм.
- С чем это связываете?
- Генетика. Если тебе дал бог здоровье какой-то лошади, то ничего не случится, держишь себя в форме. Ты можешь как-то это корректировать, но полностью нивелировать это нереально. Это мое субъективное мнение.
У меня было достаточно операций. Каждая из них бесследно не проходит. Ты восстанавливаешься, но все равно это несет за собой последствия. Тело по-другому начинает работать, где-то начинаешь себя беречь, переносишь нагрузку на другую ногу, дисбаланс в организме.
- В "Колосе" вам удалось вернуть то, чего так не хватало?
- После травмы в "Динамо" я увидел, что на меня не рассчитывают. В "Заре" не получилось. Ментально на меня это все очень сильно давило. В "Колосе" я вернулся к привычному ритму, когда тренировочный цикл чередуется с матчами, при коллективе. Ты снова начинаешь кайфовать от футбола. Психологическое состояние очень улучшилось, вернулся в футбол. Два разных Никиты.
- С проблемами ментального характера сами справлялись?
- Да. Как-то сам привык справляться. Даже дома не напрягал своими проблемами. К специалистам не обращался.
- Это многое говорит о вашем сильном характере, благодаря которому вы вернулись в большой футбол.
- Очень хочется то время, которое осталось в футболе, провести достойно, - сказал Бурда.
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