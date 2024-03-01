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Хавбек Полесья: Первый домашний матч в году - это большая ответственность
Сегодня житомиряне примут на своем поле ЛНЗ
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко считает, что присутствие болельщиков на стадионе будет дополнительной мотивацией для игроков.
"Конечно люди уже хотят увидеть игру вживую, на нас посмотреть. Я не могу вспомнить сколько не ходят болельщики. Все соскучились по футболу. Если бы возможно было заполнить весь стадион, то весь стадион бы пришел, мне кажется. Говорят, что уже выросло поколение футболистов, которое не знает как играть с болельщиками. Так и есть.
У нас такие ребята есть из U-19, для них это будет неожиданность - увидеть сколько болельщиков на трибунах. Первый домашний матч в году - это большая ответственность, хочется начать год как можно лучше. Все, кто выйдут на эту игру должны отдаваться на максимум, иначе не может быть в этой команде
Конечно, после игры во Львове, можно сказать неутешительной для нас, надо перед своими болельщиками показывать прежде всего результат, брать три очка и все должны настраиваться на максимум, потому что по-другому мы не достигнем тех целей, которые перед нами стоят. Поэтому только максимум нужно брать, выходить и исправлять те ошибки, улучшать реализацию моментов, которая была в первой игре у нас и брать победу", - сказал Кушниренко.
Напомним, сегодня, 1 марта "Полесье" на своем поле сыграет с ЛНЗ в рамках 19-го тура УПЛ. Игра начнется в 18:00.
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