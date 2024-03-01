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На матч Динамо – Черноморец проданы все билеты

Премьер-лига

Известно, сколько болельщиков посетит поединок

На матч Динамо – Черноморец проданы все билеты

Новина українською

"Динамо" реализовало все билеты на матч 19-го тура УПЛ с "Черноморцем". Как сообщает пресс-служба киевлян, было продано 1800 тикетов.

По условиям безопасности, столичный клуб может допускать на домашний стадион до 1800 зрителей.

Матч "Динамо" - "Черноморец" пройдет 2 марта на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

Ранее "Динамо" показало, как добраться до укрытия в случае возможной тревоги.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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