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Палкин сообщил, что Шахтер хотели отстранить от еврокубков
ФИФА угрожал запретить клубу выступать в еврокубках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что донецкому клубу угрожал бан в еврокубках.
"Когда началась война, мы ждали решения ФИФА относительно наших футболистов, было понятно, что легионеры захотят уйти. У нас была договоренность по трансферу Соломона в "Фулхэм", Тете мы тоже почти продали, но тогда с ФИФА было трудно общаться, она нас фактически игнорировала и очень плохо себя повела в отношении украинских клубов.
Мы за один день потеряли много наших футболистов и у нас в то время был долг перед другими клубами за этих игроков в размере 40 миллионов евро, а их разрешили отпустить бесплатно. ФИФА тогда сообщила нам, что мы должны сами выплатить эти долги, а если нет – отзовут лицензию на участие в еврокубках", – рассказал Палкин.
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