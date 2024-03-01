Полесье - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Полесье" стремится к максимальным высотам в УПЛ, хотя не все у команды гладко. В предыдущем туре, например, житомиряне потеряли очки в матче с "Рухом". Удастся ли не потерять сегодня с ЛНЗ, который хочет реабилитироваться за поражение 0:3 от "Кривбасса"?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live у Telegram UA-Football

Матч 19-го тура УПЛ состоится в пятницу, первого марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.03.2024. Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Омельченко Александр

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>