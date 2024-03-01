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Полесье - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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"Полесье" стремится к максимальным высотам в УПЛ, хотя не все у команды гладко. В предыдущем туре, например, житомиряне потеряли очки в матче с "Рухом". Удастся ли не потерять сегодня с ЛНЗ, который хочет реабилитироваться за поражение 0:3 от "Кривбасса"?
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Матч 19-го тура УПЛ состоится в пятницу, первого марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
1.03.2024. Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Омельченко Александр
"Полесье" 18:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ
Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно
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