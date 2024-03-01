УПЛ сделала заявление о трансляции матчей, прерванных из-за воздушных тревог

Пресс-служба УПЛ разъяснила ситуацию с трансляцией матчей, которые будут прерваны из-за воздушных тревог.

"В случае объявления воздушной тревоги, некоторые матчи могут быть отложены или прерваны, из-за чего возникает смещение в сетке вещания. К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому, в случае смещения программы передач из-за воздушной тревоги, кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный/отложенный матч, который сместился в сетке, в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ платформах, поддерживающих трансляцию дополнительных сабканалов.

Для этого вам нужно зайти на выбранную ОТТ платформу и найти в соответствующем разделе телеканалы UPL TV 1 / 2 / 3 / 4 или кликнуть на баннер соответствующего матча", - говорится в сообщении клуба.