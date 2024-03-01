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УПЛ сделала заявление о трансляции матчей, прерванных из-за воздушных тревог

Премьер-лига

В УПЛ объяснили, как смотреть матчи в случае смещения программы

УПЛ сделала заявление о трансляции матчей, прерванных из-за воздушных тревог

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Пресс-служба УПЛ разъяснила ситуацию с трансляцией матчей, которые будут прерваны из-за воздушных тревог.

"В случае объявления воздушной тревоги, некоторые матчи могут быть отложены или прерваны, из-за чего возникает смещение в сетке вещания. К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому, в случае смещения программы передач из-за воздушной тревоги, кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный/отложенный матч, который сместился в сетке, в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ платформах, поддерживающих трансляцию дополнительных сабканалов.

Для этого вам нужно зайти на выбранную ОТТ платформу и найти в соответствующем разделе телеканалы UPL TV 1 / 2 / 3 / 4 или кликнуть на баннер соответствующего матча", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, матчи УПЛ транслируются на следующих ОТТ платформах: Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv, OmegaTV.

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УПЛ ТВ
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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