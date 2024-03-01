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Дмитрук: Мы приняли тактику Любеновича, понимаем его философию
Защитник "Миная" - об ожиданиях от матча с "Металлистом 1925"
Фото: ФК Минай
Защитник "Миная" Тарас Дмитрук рассказал, чего ожидает от матча 19-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".
- Что можешь сказать о будущем сопернике - "Металлист 1925"?
- Изменилась команда, пришел новый главный тренер - Виктор Скрипник. Он точно будет строить свою философию игры, однако вряд ли это удастся сделать очень быстро. На все нужно время. Должна быть интересная игра - встреча новых главных тренеров. Новые идеи, а дальше все покажет игра.
- В минувшее воскресенье "Минай" играл обновленным составом. Есть уже понимание или еще чувствуется, что команда "новая"?
- За счет того, что на сборах мы провели достаточное количество игр и с первых спаррингов наигрывали новую тактику, то взаимодействие уже есть. В составе действительно появилось большое количество новых игроков, но с каждым матчем все будет только улучшаться.
Мы приняли тактику Желько Любеновича, понимаем философию и у нас неплохо получается. В предыдущем матче создали много возможностей, чтобы забить. Поэтому для нас это приятный момент, - сказал Дмитрук.
Матч "Минай" - "Металлист 1925" состоится 2 марта и начнется в 13:00.
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