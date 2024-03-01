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Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения

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Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Как известно, два представителя УПЛ – "Заря" и "Металлист 1925" – в этом сезоне используют в домашних матчах столичную арену "Левый берег".

В связи с тем, что луганскому клубу для проведения поединка 20-го тура в элите "Заря" – "Минай" (тогда же на упомянутом стадионе должны играть также "Металлист 1925" и черкасский ЛНЗ) другой стадион найти не удалось, номинальных хозяев "Левого берега" было решено развести по датам.

Поэтому, вместо 8 марта, которое поначалу было запланировано в туре для обеих команд, "Заря" сыграет свой матч с "Минаем" на один день раньше, 7-го числа. Официальный сайт лиги подтверждает, что поединок пройдет 7 марта.

Время начала встречи остается неизменным – 15.30.

Напомним, "Заря" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 пунктов. "Минай" располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 7 пунктов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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