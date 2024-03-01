Бойко: Макуана двигается на костылях, эмоционально ему очень тяжело

Голкипер "Полесья" Денис Бойко прокомментировал серьезную травму партнера по команде Бени Макуана, из-за которой он рискует пропустить остаток сезона.

"Эмоционально ему очень тяжело. То, что я видел и вчера, и сегодня. Он двигается на костылях. Ему тяжело - он действительно расстроен. Я не знаю окончательного вердикта врачей, поэтому я не буду на 100 процентов говорить, но наверное, какой-то период он пропустит. Это потеря для нас, это потеря для команды, это потеря для тренерского штаба.

Но у нас есть ребята, которые каждый матч, каждый день, каждую тренировку очень хорошо работают и готовы на сто процентов заменить Бени. Да, ему тяжело. И мы все его поддерживаем и желаем ему как можно скорее выздороветь", - приводит слова Бойко официальный сайт житомирского клуба.