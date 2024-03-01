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Бойко: Макуана двигается на костылях, эмоционально ему очень тяжело
Лидер "Полесья" получил тяжелую травму
Фото: ФК Полісся
Голкипер "Полесья" Денис Бойко прокомментировал серьезную травму партнера по команде Бени Макуана, из-за которой он рискует пропустить остаток сезона.
"Эмоционально ему очень тяжело. То, что я видел и вчера, и сегодня. Он двигается на костылях. Ему тяжело - он действительно расстроен. Я не знаю окончательного вердикта врачей, поэтому я не буду на 100 процентов говорить, но наверное, какой-то период он пропустит. Это потеря для нас, это потеря для команды, это потеря для тренерского штаба.
Но у нас есть ребята, которые каждый матч, каждый день, каждую тренировку очень хорошо работают и готовы на сто процентов заменить Бени. Да, ему тяжело. И мы все его поддерживаем и желаем ему как можно скорее выздороветь", - приводит слова Бойко официальный сайт житомирского клуба.
В текущем сезоне Макуана сыграл двадцать матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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