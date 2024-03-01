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Палкин рассказал, как, кроме трансферов, Шахтер зарабатывает деньги
Со зрителями сейчас сложно
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "
"Кроме трансферов, мы финансируемся за счет призовых денег УЕФА, продажи билетов и дополнительных услуг на стадионах Лиги чемпионов. Мы ничего не получаем от зрителей во внутренней лиге, поскольку это запрещено. У нас уже почти четыре года нет фанатов. Сначала COVID, потом война.
Вышло новое постановление, в котором говорится, что 30 процентов вместимости стадионов могут быть использованы для зрителей. То есть, если ваш стадион вмещает 25 000 человек, мы можем иметь 8 000 зрителей. Проблема в том, что мы должны гарантировать бомбоубежища для 30 процентов. Это невозможно. Мы не можем построить бомбоубежище на 8000 человек. Таким образом, нам остается разрешить присутствие только 1000 фанатов", – рассказал Палкин.
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