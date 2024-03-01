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Защитник Металлиста 1925: С Минаем будет очень тяжелый бой
В субботу Металлист 1925 сыграет с Минаем
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Защитник "
– Дмитрий, как проходит подготовка к матчу с "Минаем"?
– Все ребята очень серьезно настроены. Подготовка такова, что на боевую игру настраиваемся, потому что знаем, что "Минай" – это боевая команда. У них пришел новый главный тренер. Поэтому там ребята стараются, поскольку они на последнем месте в турнирной таблице. Будет очень тяжелый бой.
– Что можешь сказать о "Минае"?
– Мы видели, что они в 5 защитников играют, без фланговых нападающих. Будет интересно посмотреть, как они это все будут выполнять.
– Не давит на команду то, что все от вас ожидают победы?
– Я думаю, что давит немножко. Но это не будет нам мешать, потому что уже нечего терять. Нужно только побеждать, нужно брать три зачетных балла.
– В прошлом сезоне ты травмировался против "Миная". Были повреждения уже и в течение этого сезона. Как сейчас себя чувствуешь, все эти проблемы удалось оставить позади?
– Да, слава Богу, все хорошо. Я помню тот момент, когда в матче против "Миная" травмировался. Очень серьезная травма была, но сейчас все хорошо, поэтому готовлюсь к игре?
– Подписание полноценного долгосрочного контракта с "Металлистом 1925" – добавляет уверенности, вдохновения, мотивации?
– Конечно. Подписал полноценный контракт, теперь можно рассчитывать на этот клуб, не думать о том, что это аренда, не знаешь, куда пойдешь завтра. Теперь полностью отдаюсь клубу.
– Насколько тебе удалось привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба? Кажется, здесь фланговый защитник должен больше работать, но и больше в атаку ходить?
– Да, немножко больше надо бегать, но и больше в атаку подключаешься. Это мне импонирует. Поэтому все в порядке.
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