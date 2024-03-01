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СМИ рассказали, почему Шахтер не захотел продавать Судакова в Наполи за 40 млн

Премьер-лига
Обновлено

Переподписали контракт и ждут Евро-2024

СМИ рассказали, почему Шахтер не захотел продавать Судакова в Наполи за 40 млн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский ресурс Napoli Magazine подтвердил информацию о том, что "Наполи" зимой предлагал "Шахтеру" 40 млн евро за полузащитника Георгия Судакова, а также раскрыл некоторые детали переговоров.

Ресурс пишет о том, что "горняки" отклонили предложение итальянского клуба, так как уже вели переговоры с 21-летним игроком о новом контракте, после подписания которого, по мнению руководства "Шахтера", цена на Судакова должна возрасти.

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Также отмечается, что "Шахтер" может рассматривать предложения следующим летом, особенно, если Судаков поедет на Евро-2024 вместе со сборной Украины, что будет для него "прекрасной витриной".

Напомним, что в текущем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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1 голосов
Источник:
Napoli Magazine
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
01.03.2024 в 20:45
Знову намагаються хвилю нагнати.)))Та він і за 10 нахєр нікому не потрібен.Гравець,нижче середнього рівня за європейськими стандартами.
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
01.03.2024 в 20:45
Знову намагаються хвилю нагнати.)))Та він і за 10 нахєр нікому не потрібен.Гравець,нижче середнього рівня за європейськими стандартами.
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0
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Kondor (Веселе)
01.03.2024 в 20:57
А шо? В Рівному знають про футбол?
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