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СМИ рассказали, почему Шахтер не захотел продавать Судакова в Наполи за 40 млн
Переподписали контракт и ждут Евро-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский ресурс Napoli Magazine подтвердил информацию о том, что "Наполи" зимой предлагал "
Ресурс пишет о том, что "горняки" отклонили предложение итальянского клуба, так как уже вели переговоры с 21-летним игроком о новом контракте, после подписания которого, по мнению руководства "Шахтера", цена на Судакова должна возрасти.
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Также отмечается, что "Шахтер" может рассматривать предложения следующим летом, особенно, если Судаков поедет на Евро-2024 вместе со сборной Украины, что будет для него "прекрасной витриной".
Напомним, что в текущем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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