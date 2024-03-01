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Ворскла - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Ворскла - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Ворскла

Новина українською

Первый матч после возвращения с зимнего перерыва прошёл для обоих коллективов не лучшим образом. "Верес" допустил обидное поражение в матче с "Колосом", пропустив два безответных гола за последнюю десятиминутку, а "Ворскла" минимально уступила луганской "Заре" со счётом 0:1.

Без сомнений, на поле соперники завтра отдадут всё. Игроки полтавского клуба будут стремиться порадовать вновь вернувшихся на трибуны болельщиков после почти двухлетнего перерыва, в то время как "Верес" предпримет очередную попытку улучшить своё положение внизу турнирной таблицы.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, 2 марта, в 15:00 в Полтаве.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ-ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Для тех кто не сможет посмотреть видеоэфир, UA-Футбол предлагает следить за ходом матча в текстовой трансляции. После завершения поединка читайте отчёт с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами игры.

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Где смотреть футбол Верес Ворскла
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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