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Колос - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - УПЛ

Новина українською

Команды Ярослава Вишняка и Виталия Пономарева подходят к очному поединку в качестве соседей по турнирной таблице.

Ковалевский коллектив отстает от львовян на три балла, но при этом имеет матч в запасе. Встреча состоится на домашнем стадионе "Колоса" в Ковалевке.

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В предыдущем туре "Колос" на выезде уверенно обыграл ровенский "Верес" (2:0). Победу команде Вишняка принес дубль Тотовицкого из ассистов.

В свою очередь "львы" на прошлой неделе в непростом поединке расписали ничью с одним из лидеров первенства - житомирским "Полесьем" (1:1). Подопечные Пономарева первыми пропустили в той встрече, однако еще до перерыва сумели установить паритет на табло.

Матч 19-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Колос" - "Рух" состоится во вторник, 2-го марта 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
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