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Хавбек Полесья Козак: Все поддерживают Дениса Бойко - каждый мог оказаться на его месте

Премьер-лига
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Полесье пропустило после ошибки голкипера

Хавбек Полесья Козак: Все поддерживают Дениса Бойко - каждый мог оказаться на его месте

Офіційний сайт Полісся/Автор невідомий

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Полузащитник "Полесья" Артем Козак подвел итог матча 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (0:1).

“Проигрывать так – неприятно и мы все это понимаем. Думаю, весь город понимает, фанаты понимают, футболисты понимают.

Первый тайм мне показался несколько смазанным. У нас что-то не получалось, не могли почувствовать друг друга. Во втором тайме мы переломили, имели моменты, нужно было найти этот последний удар, последний пас, надо было почувствовать. Над этим, вероятно, нужно работать. Чтобы реализовывать такие вещи.

Все поддерживают друг друга и все поддерживают Дениса. Каждый мог оказаться на его месте. Я не считаю, что он виноват. Давайте не забывать, что до этого мы играли 90 минут и у нас были шансы.

Эмоции в раздевалке были отрицательными. Думаю, что у ребят было больше злобы. У нас есть неделя, чтобы проанализировать, обсудить все, и тренерский штаб даст свои наставления. Мы здесь собрались не для того, чтобы опускать руки», – сказал Артем Козак.

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Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Артем Козак
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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