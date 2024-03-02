Динамо - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

“Черноморец” выиграл два последних матча у “Динамо” в чемпионате. Однако уровень игры двух команд в первом туре после возвращения чемпионата заставляет сомневаться в том, что одесситам удастся продлить эту серию.

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Матч 19-го тура УПЛ между "Динамо" и "Черноморцем" состоится в субботу, второго марта, в 15:30 во Киеве. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2, а также на страницах в ютубе платформы Footballhub и официального сайта "Динамо" Киев.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Динамо - Чорноморець Смотреть трансляцию