  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь вашими результатами в комментариях

Динамо - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Второго марта в рамках 19-го тура УПЛ 2023/24 киевское "Динамо" дома будет принимать одесский "Черноморец". Столичная команда захочет взять реванш у "моряков" за поражение в первом круге со счетом 2:3.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Игрок Кривбасса: Надеюсь, мы сможем взять три очка в поединке против Шахтера и удержим лидерство в чемпионате
yellow-arrow
Ворскла - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) УПЛ квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 09:58
ЧО только не проиграть--ГРИ новых легионеров на поле хуже не будет --вот и посмотрим на их игру
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 09:58
ЧО только не проиграть--ГРИ новых легионеров на поле хуже не будет --вот и посмотрим на их игру
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости