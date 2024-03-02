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Динамо - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Второго марта в рамках 19-го тура УПЛ 2023/24 киевское "Динамо" дома будет принимать одесский "Черноморец". Столичная команда захочет взять реванш у "моряков" за поражение в первом круге со счетом 2:3.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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