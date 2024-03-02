Минай - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" до сих пор остается командой, которая еще не побеждала в этом сезоне УПЛ. Смогут ли закарпатцы сделать важный шаг в игре с обновленным "Металлистом 1925"? "Минай" уже имеет опыт успешной игры против команд Виктора Скрипника.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 13:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

УПЛ. Девятнадцатый тур. 02.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Роман Блавацкий; арбитр VAR - Ананстасия Романюк

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