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Ворскла - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Верес"
"Верес" неплохо проявил себя в предыдущем туре, в матче против "Колоса". Но проиграл. А вот "Ворскла" была довольно бледной. Посмотрим, такой образ команд - это постоянство, или все же можно рассчитывать на сюрпризы. Очный поединок "Ворсклы" и "Вереса" состоится в Полтаве.
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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
2 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Ворскла" - "Верес" 15:00
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>
Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно
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