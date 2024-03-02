Ворскла - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Верес" неплохо проявил себя в предыдущем туре, в матче против "Колоса". Но проиграл. А вот "Ворскла" была довольно бледной. Посмотрим, такой образ команд - это постоянство, или все же можно рассчитывать на сюрпризы. Очный поединок "Ворсклы" и "Вереса" состоится в Полтаве.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

2 марта. Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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