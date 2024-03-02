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Игрок Кривбасса: Надеюсь, мы сможем взять три очка в поединке против Шахтера и удержим лидерство в чемпионате

Премьер-лига

Хрвое Илич – о Кривбассе этого сезона

Игрок Кривбасса: Надеюсь, мы сможем взять три очка в поединке против Шахтера и удержим лидерство в чемпионате

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич рассказал о том, чего он ожидает от матча против "Шахтера", и о достижениях в текущем сезоне.

"Кривбасс" в текущем сезоне может войти в историю и впервые выиграть золотые награды. Вкус потенциального чемпионства чувствуется в коллективе?

Впереди еще много матчей, надо последовательно к этому подходить. Давайте не будем торопиться. Мы движемся от матча к матчу. Посмотрим в таблицу уже после 30 тура. Наши главные соперники? В Премьер-лиге есть немало топовых клубов, но прежде всего я бы выделил "Шахтер" и "Динамо". Это гранды украинского футбола уже много лет. Но есть и другие сильные клубы, которые хорошо проявляют себя в этом сезоне.

Когда летом прошлого года вы подписывали контракт с "Кривбассом", то могли представить, что команда будет бороться за чемпионство?

Честно говоря, я не ожидал этого. Но пока "Кривбасс" набрал классную форму. Юрий Вернидуб сплотил команду. Все ребята бьются друг за друга. Стоит отметить руководство нашего клуба, которое создает все условия для нашего прогресса. Также большая благодарность воинам ВСУ, среди которых немало представителей фанатского движения "Кривбасса". Благодаря военным люди в Украине могут заниматься своими делами: жить, играть в футбол и болеть за любимые команды.

В воскресенье "Кривбасс" проведет очень важный матч против "Шахтера". Чего ожидать от центрального поединка тура?

Думаю, это будет тяжелый матч, настоящее украинское дерби между двумя замечательными командами. Я также надеюсь, что мы сможем взять три очка в этом поединке и в дальнейшем удерживать лидерство в чемпионате.

Напомним, за этот сезон 24-летний хорват отыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Кривбасс (Кривой Рог) Хрвое Илич
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 09:54
они тянут ШД --надо стараться
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 09:54
они тянут ШД --надо стараться
Ответить
0
0

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