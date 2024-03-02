Колос - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Две команды с высокими амбициями. "Рух" громко не заявляет о еврокубках, но стремится к ним – это факт. В этом направлении проводится планомерная работа. А вот "Колос" даже не скрывает своего желания быть среди лидеров. Это естественно. Ожидается интересный матч.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

2.03.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Романов Виталий

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