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Колос - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Две команды с высокими амбициями. "Рух" громко не заявляет о еврокубках, но стремится к ним – это факт. В этом направлении проводится планомерная работа. А вот "Колос" даже не скрывает своего желания быть среди лидеров. Это естественно. Ожидается интересный матч.
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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
19-й тур УПЛ сезона 2023/24
2.03.2024. Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Романов Виталий
"Колос" 18:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно
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