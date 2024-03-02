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Колос - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Две команды с высокими амбициями. "Рух" громко не заявляет о еврокубках, но стремится к ним – это факт. В этом направлении проводится планомерная работа. А вот "Колос" даже не скрывает своего желания быть среди лидеров. Это естественно. Ожидается интересный матч.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

2.03.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Романов Виталий

"Колос" 18:00 "Рух"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра матча нужно перейти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеорансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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