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Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
это очень принципиальное противостояние. "Черноморец" всегда считал "Динамо" острым раздражителем. И наоборот. Градус напряжения в этом противостоянии не снижается даже если клубы переживают кризис. Ожидаем острой борьбы и сегодня, в рамках 19-го тура УПЛ 2023/24.
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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 15:30. Смотреть можно на 2+2 и YouTube.
Украинская Премьер-лига, 19-й тур
2 марта 2024. Киев, “Динамо им В. Лобановского”
“Динамо” Киев 15:30 “Черноморец”
Телетрансляция – 2+2, ютуб FootballHub
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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