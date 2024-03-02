Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

это очень принципиальное противостояние. "Черноморец" всегда считал "Динамо" острым раздражителем. И наоборот. Градус напряжения в этом противостоянии не снижается даже если клубы переживают кризис. Ожидаем острой борьбы и сегодня, в рамках 19-го тура УПЛ 2023/24.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в субботу, второго марта, в 15:30. Смотреть можно на 2+2 и YouTube.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур

2 марта 2024. Киев, “Динамо им В. Лобановского”

Телетрансляция – 2+2, ютуб FootballHub

Текстовая трансляция – UA-Футбол