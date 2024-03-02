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"Сирены меня не пугают": новичок Черноморца рассказал о жизни в Украине

Премьер-лига
Обновлено

Считает Одессу идеальным городом

"Сирены меня не пугают": новичок Черноморца рассказал о жизни в Украине

Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник “Черноморца” Владимир Арсич рассказал, как его отец повлиял на его карьеру, а также вспомнил участие отца в войне на Балканах.

– Когда ты понял, что хочешь стать футболистом?

– Впервые я это понял, когда мне было 12 лет. Я хотел продолжить дело, которое начал мой отец. Он играл в профессиональный футбол – центрбеком, как и я, но закончил карьеру из-за войны в бывшей Югославии.

– После войны у него не было шансов возобновить карьеру?

– Когда мой отец играл в Германии, ему было 22 года. Он беспокоился за свою семью и вернулся, чтобы защитить свой народ. Война продолжалась 4 года, после нее было тяжело вернуться в профессиональный футбол.

– Война в Боснии имела ужасные последствия. Все знают, что произошло в Сараево, Сребренице, потому что наши миротворцы были там и спасли много людей.

– Война – это всегда ужасно. Я этого не помню, потому что еще не родился даже.

– У тебя гражданство Боснии и Сербии. Можешь подробнее рассказать о своем происхождении?

– Я серб, но родился в Боснии. В стране компактно проживают сербы, хорваты и боснийцы”, – сказал Арсич.

Также центрбек рассказал, был ли у него страх переезжать в Одессу.

– Не боялся переезжать в Украину во время войны?

– Я не боюсь. Мои родители и друзья волновались, но меня поддерживали. Я приехал сюда только из-за футбола и думаю только о футболе. Но также я очень удивлен городом. Одесса идеальна.

– Одесса – красивый город, но ракетная угроза для юга Украины остается высокой. Ты уже привык к нашим реалиям?

– Да, приспособился. Сирены меня не пугают”, - добавил игрок.

Отметим, что в первом матче после зимней паузы против “Оболони” Арсич просидел на скамье для запасных “Черноморца”.

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Черноморец (Одесса) Владимир Арсич
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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