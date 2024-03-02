Ременяк: Каждый может внести свой вклад в результаты команды

Полузащитник "Миная" Артур Ременяк рассказал Украинскому футболу о ситуации в команде.

Какая атмосфера царит сейчас в команде?

Хорошая. Очень хорошие отношения между игроками. Это, в первую очередь, работа тренерского штаба, чтобы раздевалка была живой.

Возвращение в команду Бандуры и Немчанинова - в плюс для молодежи "Миная"?

Это очень важно. Они уже все в этом футболе увидели. Это позволяет более уверенно себя чувствовать молодежи. Можно сказать, что у нас сбалансированный коллектив, где есть молодые и опытные исполнители. Под отдельные матчи и схемы каждый может внести свой вклад в результаты команды.

"Минай" - единственная команда УПЛ, которая готовилась к рестарту чемпионата дома. Команда взяла курс на омоложение. Как вы видите трансформацию команды изнутри?

Статистически в "Минае" снизился средний возраст игроков, но если говорить о мотивации, желании - то молодежь имеет шанс засветиться в УПЛ. Доверие тренера присутствует. У пацанов есть первый шанс, а у кого-то и последний, чтобы показать себя. При этом игроки в "Минае" довольно обучены. Индивидуально, возможно, не будет хватать опыта, но это компенсируется желанием и способностью к самообучению. Это может стать шагом вперед для клуба, как в игровом плане, так и в перспективе.

После сборов "Минай" стал более гибкой командой?

Мне сложно ответить. На сборах больше определялось, кто в какой форме находится, какая схема подойдет команде на сейчас. На дистанции после нескольких игр будет понимало, насколько мы стали гибкими. Мы сыграли против "Днепра-1". Далее у нас "Металлист 1925" со Скрипником, который использует ромб в центре поля. Посмотрим, как нам удастся против них себя показать.

Относительно спаррингов... "Минай" встречался с несколькими клубами УПЛ, но большинство контрольных игр проводил с соперниками, у которых слабая оппозиция. Это могло как-то сказаться на подготовке команды к рестарту УПЛ?

Я бы не назвал их слабой оппозицией. Мы имели спарринги с "Рухом", с которым выступаем в одном чемпионате. Несколько команд были слабее, но вот вам представитель Первой лиги - классная команда Металлист, которая очень хорошо работает с мячом, имеет много талантливой молодежи.

Играя с "Карпатами", почувствовали на себе, что они готовы к УПЛ уже сейчас. Сложно сказать, у кого уровень оппозиции сильнее - у "Металлиста" или команды из Второй-Третьей лиги Германии, против которых наши клубы играли в Турции. Я считаю, что мы провели хорошие спарринги с неплохими соперники.