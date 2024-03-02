"Тренер отвечает за результат, исходя из видения игры": Ременяк - о тренерах

Полузащитник "Миная" Артур Ременяк рассказал о том, чем отличается футбол Шарана и Любеновича.

Желько Любенович и Никола Игняевич хорошо знают наш футбол изнутри. Их тренерский подход больше похож на европейский или опираются на свой опыт в Украине?

Вы классно подметили, что они хорошо знают наши реалии, но учат нас не бояться играть в футбол. Они говорят: "От вас никто ничего не ждет, поэтому не бойтесь играть с позиции силы". Нас призывают показать, что в "Минае" есть классные исполнители, искать новые решения, а не просто бить мяч вперед. Не бояться обрезаться, ошибиться.

С доверием и творческими задачами игрок может показать лучшие свои качества. Мы понимаем, что несем ответственность за решения на поле, но не получим на орехи от тренера, если сымпровизируем.

Полная противоположность тому, что ставил "Минаю" Владимир Шаран?

Футбол Шарана - это игра на результат. Дисциплина, минимизация рисков, прагматизм. Когда мы говорим о Любеновиче - это больше о движении мяча, игре в футбол. В первую очередь - игра, а результат - следствие игры. Работа с мячом, больше свободы для игроков.

Нельзя говорить, что одно видение хорошо, а другое - плохое. Это разные подходы. Есть много примеров, как это работает в европейском футболе. "Атлетико" Симеоне владеет 20% мячом, а затем выносит соперника 3:0. "Манчестер Сити" держит мяч 70%, загоняя соперника в одни ворота.

Смена тренера дала вам второй шанс, ведь вы немного времени получали от Шарана.

Тренер отвечает за результат, исходя из видения игры. Если он считал. Что на моей позиции были более сильные игроки - это его решение. Были игровые моменты и неигровые, почему "Минай" терял очки.

Намекаете на недоразумение с предыдущим главным тренером?

У нас не было споров с Владимиром Богдановичем. Я отношусь к нему с большим уважением. Он много команд поднял на хороший уровень. Тренер с именем, многого достиг. Возможно я не убедил его в своей профпригодности или конкуренты лучше выглядели. Я со своей стороны делал все возможное, что доказать, что имею право играть.

Сейчас я впервые забил гол. Это не может быть индикатором, но я много работал, чтобы вернуть себе место в составе. Для меня это важно психологически. У Шарана сложно сказать, кто имел полное доверие. Это тренер, который не опирается на какие-то человеческие отношения, иерархию.