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Немчанинов поможет Минаю. Известные составы Минай – Металлист 1925

Премьер-лига

Начало в 13:00

Немчанинов поможет Минаю. Известные составы Минай – Металлист 1925

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Минай" и "Металлист 1925" встретятся в рамках 19 тура УПЛ. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.

"Минай": Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов (к), Дмитрук, Корнийчук, Петько, Виттенчук, Вакула, Ременяк, Устименко.

Запас: Бандура, Росул, Кисиль, Скиба, Семотюк, Матюшенко, Гуничев, Вашкеба, Демиденко, Попов, Тищук.

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак, Ари Моура, Габелок(к), Юрченко, Юсов, Гармаш.

Запас: Сидоренко, Проценко, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Бычек, Овусу.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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