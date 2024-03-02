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Немчанинов поможет Минаю. Известные составы Минай – Металлист 1925
Начало в 13:00
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
"Минай" и "Металлист 1925" встретятся в рамках 19 тура УПЛ. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на матч.
"Минай": Кемкин, Чуев, Прокопчук, Немчанинов (к), Дмитрук, Корнийчук, Петько, Виттенчук, Вакула, Ременяк, Устименко.
Запас: Бандура, Росул, Кисиль, Скиба, Семотюк, Матюшенко, Гуничев, Вашкеба, Демиденко, Попов, Тищук.
"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак, Ари Моура, Габелок(к), Юрченко, Юсов, Гармаш.
Запас: Сидоренко, Проценко, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Русин, Дмитренко, Бычек, Овусу.
Напомним, что сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.
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