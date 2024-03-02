УПЛ. Ворскла - Верес 2:1. Первая победа Долганского

По сравнению с первым матчем после зимнего перерыва больше изменений произошло в стартовом составе хозяев. Причём, намного больше. Вернувшиеся после дисквалификации Скляр и Степанюк заменили Толи и Ковталюка, а молодой воспитанник Павлюк - получившего красную карточку в игре с "Зарёй" Крупского. Также стоит отметить выход Хрипчука вместо Корниенко, который пропустил игру из-за поднявшейся температуры. У "Вереса" произошла одна перестановка - на правом фланге обороны с первых минут появился арендованный на этой неделе у "Полесья" Морозко.



Начали команды очень агрессивно и высоко прессингуя. При переходе с "Вереса" из оборону в атаку у полтавцев часто появлялись дыры в центре поля, чем не могли не пользоваться гости. Особенно опасные проходы совершались по правому флангу Пердуты, который не всегда успевал возвращаться назад.

На 23-й минуте во втором поединке подряд жёлтую отхватил Кане. Причина та же самая - симуляция.

Ближе к концовке тайма произошёл обмен опаснейшими атаками: сперва в контрвыпад после углового ровенцев вышла "Ворскла": на убойную позицию с 11-и метров после навеса Фелипе вышел Скляр, но Когут парировал удар почти на ленточке ворот. И буквально сразу же отличный шанс упустил "Верес" - в штангу попал Мрвальевич.

Впрочем, реабилитировался черногорский новичок "красно-чёрных" уже через несколько минут, реализовав выход 1 на 1 с Исенко. Стоит отметить крайне неудачную игру Павлюка в этом эпизоде - вместо выноса мяча подальше от ворот или игру на партнёра он зачем-то прокинул мяч головой на несколько метров, после чего последовал заброс на атакующих игроков гостей.

Вёл "Верес" по счёту недолго - через пару минут после перерыва счёт сравнял Мякушко. Пердута классно прошёл по флангу - не слишком удачно навесил на Фелипе, но забытый всеми в штрафной вингер шикарно положил в дальнюю девятку. Когут даже не пошатнулся.

Далее "Ворскла" продолжила давить на ворота соперника, пресекая возможные попытки его выхода в контратаки, как в первой половине встречи. Значительно прибавил и центрфорвард Степанюк. Руслан стал чаще опускаться вниз, и разгонять атаки команды.



Впрочем, одну опасную атаку хозяева всё же пропустили - после прострела Шастала опасно пробивал Шарай. Спас полтавцев удачно сложившийся Сиссоко. Также отличиться мог "Верес" после дальнего удара Сикейры на 73-й минуте - Исенко еле дотянулся до мяча, переведя его на угловой.

И всё же последнее слово осталось за "Ворсклой". Удачно по правому флангу прошёл Мякушко, отдал в штрафную - Кучеров выбил мяч из-под ноги Фелипе, но сделал это прямо на голову набегающему Мякушко. Наблюдая за этим курьёзом, совсем позабыл про ворота Богдан Когут. Голкипер побежал за мячом уже тогда, когда мяч почти пересёк линию ворот. Первый дубль Сергея в УПЛ.





До конца игры хозяевам удалось засушить игру и не позволить "Вересу" создать какую-либо остроту.

Таким образом, эта победа стала первой в официальных матчах для новоиспечённого наставника полтавцев - Сергея Долганского, а сама команда поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Для "Вереса", в свою очередь, это поражение стало третьим подряд в УПЛ. Что ещё хуже - подопечные Олега Шандрука теперь рискуют оказаться на последней строчке чемпионата в случае победы Миная в своём запасном матче.



УПЛ. 19-й тур. 02.03.2024

Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Ворскла" -"Верес" 2:1

Голы: Мякушко 47, 81 - Мрвальевич 42

"Ворскла": Исенко - Пердута, Павлюк, Бацула, Хрипчук (Ковталюк 87) - Сиссоко, Фелипе (Рамирес 87), Скляр (Челядин 60), Кане (Нестеренко 80), Мякушко - Степанюк



"Верес": Когут - Морозко, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко - Банада (Янаков 85), Кучеров - Шастал (Шестаков 83), Сикейра (Гайдучик 84), Дахновский (Шарай 66) - Мрвальевич



Предупреждения: Хрипчук 10, Кане 23, Скляр 54, Исенко 90+4 - Банада 4, Жулио Сезар 64, Сикейра 74