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Снова с Михавком, но без Бульясского. Стартовые составы на матч Динамо – Черноморец

Премьер-лига

Григорчук произвел две смены по сравнению с предыдущим поединком

Снова с Михавком, но без Бульясского. Стартовые составы на матч Динамо – Черноморец

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В рамках 19 тура чемпионата Украины "Динамо" встретится с "Черноморцем". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.

"Динамо" (основной состав): Бущан (к) – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шепелев – Волошин, Шапаренко, Кабаев – Ванат.

Запасные хозяев: Нещерет, Моргун, Андриевский, Супряга, Тимчик, Дячук, Диалло, Сирота, Царенко, Беловар, Дубинчак, Бенито.

"Черноморец" (основной состав): Варакута – Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Кузык, Авагимян – Штогрин (к), Бадибанга, Иеде.

Запасные гостей: Вичный, Билык, Ипалибо, Зе, Шаповал, Присяжнюк, Ухань, Сытников, Арсич, Данилюк, Голубь.

По сравнению с предыдущим матчем Александр Шовковский провел одну замену в своем составе: капитан Виталий Буяльский не попал в заявку. Роман Григорчук выпустил двух новых футболистов: вместо Шаповала и Шпорна вышли Бойчук и Авагимян.

Поединок начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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