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Минай одержал первую победу в сезоне. Команда впервые за почти 10 месяцев победила с разницей в два мяча

Премьер-лига

Не слишком удачная серия прервалась

Минай одержал первую победу в сезоне. Команда впервые за почти 10 месяцев победила с разницей в два мяча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В матч 19 тура чемпионата Украины "Минай" победил "Металлист 1925" со счетом 2:0. Голами за закарпатцев в каждом из таймов отличились Корнийчук и Скиба.

Впервые с 5 мая прошлого года “Минай” сумел победить соперника со счетом минимум в два мяча. Тогда это была "Ворскла".

С того момента закарпатцы в общей сложности победили четыре раза, три из которых – в прошлом сезоне (в том числе техническая победа на “Зарею”).

Более того, сегодняшняя победа над "Металлистом 1925" – первая в текущем сезоне. До этого было семь ничьих и девять поражений.

Следующий поединок подопечные Любеновича проведут 7 марта против "Зари".

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