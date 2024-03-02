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Любенович: Та работа, которую выполняют мои футболисты – это дорогого стоит
Дебютная победа в сезоне
fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал результат его подопечных в матче УПЛ против "Металлиста 1925".
“ – Я говорил это перед игрой, повторюсь и сейчас. Моя команда – это мужики. Та работа, которую они выполняют – дорогого стоит. Долгожданная победа, все ее ждали – футболисты, руководство; с нами пришли отметить ее болельщики. Я очень рад, что мы смогли победить такую команду как "Металлист Харьков 1925".
Перед игрой я поставил себе задачу, сказал, что это экзамен – матч против такого соперника как Скрипник. Это один из лучших тренеров Украины, если не самый лучший. Я его очень уважаю. Передо мной был экзамен – и я его сдал. Теперь я готов к этой работе.
– В течение игры один известный человек сказал, что команда играет в футбол, а не мучается. Это очень вместительная фраза. Как удалось перестроить команду? В чем секрет?
– Это еще не полностью то, как мы хотим играть. Надеюсь, будет лучше. То, что вы отметили – это правда. Мы хотим играть в футбол, играть на победу всегда. Как получилось перестроиться? Я ребятам донес, что они должны верить в себя, в свои силы. Они показывают это с каждым матчем все лучше и лучше.
– Команда очень грамотно тактически сыграла, но это была первая домашняя игра с болельщиками, играла молодежь, поэтому было давление. Как удалось психологически донести до молодежи, чтобы она не подвергалась давлению?
– Да, все очень волновались. Не только молодые игроки, но и те, у кого есть опыт. Когда молодые выходят, без практики… может, мы еще не дошли до того психологического уровня, которого я хотел бы, но мы одержали победу. И это главное сейчас. Будем работать над тем, чтобы мы никого не боялись и чтобы не было волнения, как у нас было в начале этой игры.
Важно, что первый гол "Миная" сегодня забил его самый молодой игрок. И после этого нам уже было гораздо легче.
– Вы реагировали на поведение болельщиков, это было заметно. Болельщики на трибунах – это стимул для вас?
– Когда началась большая война, и, соответственно, матчи без болельщиков, меня еще здесь не было. Я привык к болельщикам, потому сейчас и реагирую на них. Они наш 12-й игрок. Благодарю их за поддержку и спасибо, что пришло их столько много”, - сказал Любенович.
В первых двух матчах весенней части чемпионата “Минай” набрал четыре очка – это 40% от общего количества зачетных пунктов у команды.
Закарпатцы занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда проведет 7 марта против "Зари".
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