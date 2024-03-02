Известны стартовые составы на матч Колос - Рух

Обнародованы составы "Колоса" и "Руха", которые сыграют между собой в матче 19-го тура. Игра пройдет в Ковалевке. Главный арбтир - Виталий Романов.

"Колос": 23 - Фесюн Кирилл, 9 - Цуриков Андрей, 5 - Бондаренко Валерий, 6 - Бурда Никита, 27 - Лучкевич Валерий, 90 - Богданов Андрей (К), 7 - Демченко Александр, 19 - Силва Насцименто Сантос Диего, 30 - Тотовицкий Андрей, 70 - Топалов Дмитрий, 99 - Паулаускас Гитис.

Запасные: 1 - Горох Валентин, 20 - Мысак Роман, 29 - Емец Владислав, 69 - Ильин Олег, 15 - Черноморец Александр, 2 - Кукош Каталин, 3 - Гончаренко Роман, 14 - Милько Вадим, 8 - Великан Владислав, 91 - Гусол Артем, 17 - Салабай Антон, 22 - Безбородько Денис.

"Рух": 23 - Ледвий Дмитрий, 92 - Слюбик Богдан, 29 - Дидык Роман, 77 - Сыч Алексей, 93 - Роман Виталий, 15 - Пидгурский Денис, 30 - Таллес Б., 19 - Пастух Евгений, 9 - Квасница Илья, 22 - Плюман, 7 - Климчук Юрий (К).

Запасные: 1 - Герета Юрий-Владимир, 4 - Холод Виталий, 73 - Лях Ростислав, 10 - Притула Остап, 99 - Рунич Василий, 8 - Карабин Ярослав, 71 - Федор Олег.

Отметим, что у ковалевцев на скамейке запасных будут находиться 12 игроков, а гости имеют для усиления лишь 7 футболистов. Поединок "Колос" - "Рух" начнется в 18:00.