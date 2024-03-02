Тренер-аналитик Оболони рассказал как происходит заявка футболиста на игру УПЛ

В украинском футболе продолжают обсуждать возможное техническое поражение "Александрии" в матче 18-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0) из-за Ивана Калюжного, который принимал участие в игре, но не был заявлен за александрийцев.

Тренер-аналитик "Оболони" Николай Михайлов рассказал как вообще происходит процедура внесения футболистов в заявку.

Сам процесс делится, грубо говоря, на две части. Первая - это заявка в УПЛ. Там завозится контракт, ставят печати, регистрируют и все такое прочее. И потом заносится в заявочный лист фамилия, номер, дата контракта, в каком списке (А или Б) он заявлен.

А уже второй этап - это получение паспорта футболиста. Если раньше это было все в печатной форме, то сейчас все находится в информационно-аналитической электронной системе УАФ. При переходе в клуб футболист пишет заявление: "Прошу зарегистрировать меня, футболиста такого-то клуба... Соглашаюсь со всеми правилами и так далее". В федерации ответственное за это лицо проверяет, чтобы все документы были, и только тогда в электронном виде получают паспорт футболиста.

Там уже конкретно написано за какую команду и когда зарегистрирован футболист. У Ивана Калюжного этого не было, в паспорте писало, что он еще игрок ЛНЗ. Но я так смотрел для себя, то, скорее всего, его и в заявочном листе нет. Я не знаю, как получилось так вообще у них.



Если брать во внимание непосредственно игру, то здесь есть отдельная система. Пока она работает только в УПЛ. Она так и называется: Информационно-аналитическая система УПЛ. И там надо вносить футболистов. За сутки до начала игры открывается доступ составов. Там вбиваешь фамилию и система автоматически номера подбирает и так далее. В системе уже все есть и пишет кто за тебя выступает. Там и формируется заявка, которая затем вносится в рапорт арбитра. За 60-75 минут судьи получают составы и они, конечно, уже не проверяют заявки, паспорта и все остальное. Если бы проверяли это как раньше, по старой системе, то на этом этапе бы оказалось, что нет футболиста в заявочном листе. А поскольку эта процедура упростилась, то все иначе.