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Шахтер - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 3.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Донецкий и криворожский клубы начали весеннюю часть УПЛ по-разному. Подопечные Марино Пушича расписали нулевую и безыдейную нулевую ничью с "Александрией". Ну а команда Юрия Вернидуба, прямо в чемпионском стиле, на классе разгромила черкасский ЛНЗ - 3:0.
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"Кривбасс" подходит к этому поединку в качестве лидера турнирной таблицы. "Шахтер" отстает на 5 зачетных баллов, однако имеет сразу 2 матча в запасе.
Донецкий коллектив находится на определенном моральном спаде, так как пока не одержал ни одной победы в официальных матчах в этом календарном году. В свою очередь криворожская команда, наоборот, находится на подъеме. Поэтому поединок обещает быть напряженным и интересным для нейтрального зрителя.
Матч 19-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Шахтер" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 3-го марта 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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