УПЛ. Колос - Рух 0:1. Антипод слову креатив

Уже на самом старте встречи стремительный гол нарушил планы на игру Ярослава Вишняка и его подопечных. Квасница прорвался по правому флангу атаки и выкатил на Сыча, который нехитрым ударом поразил ворота лучшей защиты в лиге по количеству пропущенных мячей. К Фесюну претензий нет, а вот полевые футболисты ковалевской команды откровенно проспали этот эпизод. Забитый мяч проверяли на VAR, но ничего не нашли - чистый гол.

Теперь "Колосу" нужно было действовать в несвойственной для себя манере - первым номером. Ну а игрокам Виталия Пономарева не было куда спешить, да и зачем. Мяч в центре поля особо не задерживался, как и инициатива у каждой из сторон. Да, немного больший процент владения имели хозяева, но конвертировать это во что-то конструктивное не удавалось. Коллективы старались как можно быстрее пробегать центр поля и доставлять снаряд сразу в заключительную треть поля соперника. Однако, что дальше делать ни игроки "Колоса", ни футболисты "Руха" особо не знали.

На экваторе первых 45 минут возникло подозрение на повреждение у героя матча с "Вересом" - Тотовицкого. У "Колоса" и так была беда с креативом, а это была бы вообще катастрофа. Однако к счастью все обошлось.

С течением времени первым номером уже начали действовать гости. Несвойственно для своего статуса во встрече именно подопечные Пономарева имели абсолютное преимущество по количеству угловых и ударов. Но в целом обе команды моментами неумышленно заставляли засыпать у экрана. Если львовяне закономерно действовали по счету, то ковалевцам, однозначно, нужна была какая-то свежая тренерская идея, чтобы оживить события на поле.

Вторую половину, как и первую, активнее начали футболисты "Руха". В первые же минуты роскошную возможность имел Климчук. Нападающий львовян откликнулся на верховую передачу из глубины, отклеился от защитника, обработал мяч, но не попал в рамку ворот. Этот эпизод немного взбудоражил хозяев. Игра пошла веселее, скорости выросли в несколько раз, по сравнению с первым таймом. Это касается в первую очередь "Колоса".

Ковалевцам позарез был необходим игрок, который поведет за собой в атаку. И такой нашелся. Им стал арендованный у донецкого "Шахтера" Топалов. Дмитрий врывался в свободные зоны на скорости, пытался обострять на дриблинге и передачами искать партнеров в штрафной площадке. Хотя в итоге Ярослав Вишняк снял его с игры. Откровенно, довольно странное решение наставника ковалевцев. Тотовицкий тоже не доиграл эту встречу до конца. То ли дало о себе знать повреждение в первом тайме, то ли банально набегался, но уже вот эта замена напрашивалась.

Заключительные 30 минут встречи ознаменовались, нет не моментами, а отсутствием работы у голкиперов. Коллективы боролись в центре поля и лишь изредка подбирались к воротам друг друга. Из позитива можно выделить то, что в концовке хотя бы пошли эмоции. Виталий Романов наконец-то показал первые "горчичники". В общем, "львы" были ближе к своему второму голу, чем "Колос" к первому. Еще была неплохая возможность у Безбородько, но удар у форварда хозяев получился слишком слабым.

"Рух" по делу заработал три очка, благодаря чему обошел "Колос" в таблице. Гости выглядели интереснее и монолитнее. А вот подопечные Вишняка в определенном смысле разочаровали. Ну слишком аморфно и безыдейно сыграли ковалевцы перед своими болельщиками.

Львовяне впервые с начала ноября победили в рамках УПЛ, а ковалевцы впервые с сентября пропустили на своем поле.

Общий девиз матча: "Много борьбы, много брака, мало креатива".

Фото: УПЛ

19-й тур УПЛ сезона 2023/24

2.03.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" - "Рух" 0:1

Гол: Сыч 3

"Колос": Фесюн - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич (Гусол 85), Богданов, Демченко, Диего (Велетень 55), Тотовицкий (Ильин 65), Топалов (Безбородько 65), Паулаускас (Салабай 85).

Запасные: Горох, Мысак, Емец, Ильин, Черноморец, Кукош, Гончаренко, Милько, Великан, Гусол, Салабай, Безбородько.

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

"Рух": Ледвий - Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Таллес (Рунич 56), Пастух, Квасница (Притула 56 - Холод 90+2), Плюман (Лях 68), Климчук (Карабин 68).

Запасные: Герета, Холод, Лях, Сыч, Притула, Рунич, Карабин, Федор.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Предупреждения: Пидгурский 70, Богданов 75, Цуриков 82, Ильин 87.

Арбитр: Романов Виталий