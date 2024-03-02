Евгений Скиба: Это не шаг к цели, а полшага

25 февраля 20-летний защитник "Миная" Евгений Скиба дебютировал в УПЛ в матче против "Днепра-1". Тогда в 18-м туре он провел на поле всего пять минут и вышел на замену в игре 19-го тура против "Металлиста 1925". 50 минут в целом в Премьер-лиге хватило бывшему игроку юношеской команды минайцев, чтобы забить свой первый гол. В компенсированное время он головой замкнул подачу с углового Ивана Матюшенко и установил окончательный счет - 2:0.

"Тренер еще на 12-й минуте матча сказал мне разминаться, а в перерыве уже сообщил, что выхожу на второй тайм. Замечательный получился матч. Мы же победили, не пропустили. Еще и мне удалось забить, оправдать доверие тренера" - поставил точку в очень важной игре.

После матча Желько Любенович поблагодарил за гол, сказал, что хорошо сыграл. Откровенно говоря, во время тренировок я такие мячи не забивал. Сразу после того как заметил, что мяч в воротах - появилась эйфория. Взял паузу на то, чтобы решить как отпраздновать дебютный гол в УПЛ и решил, что лучший вариант - побежать к главному тренеру и поблагодарить его за доверие.

- Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции сказал, что в меньшинстве его команда сыграла лучше, чем при равных составах. Согласен с этим?

- Так и было. "Металлист 1925" начал играть через длинный пас, выше прессинговать нас. Но мне кажется, мы прекрасно справились со своей задачей. Сохранили свои ворота в неприкосновенности и забили в концовке игры.

- По словам Желько Любеновича, его главный секрет преобразования "Миная" - доведение до игроков веры в собственные силы. Что можешь сказать об этом?

- Желько всегда мотивирует нас и настраивает исключительно на победы. Требует не бояться, играть в свой футбол. Объясняет, что нам противостоят такие же футболисты и нам по силам одерживать победы. Это очень важно, это очень помогает. Стараемся выполнять установку тренера в каждом матче и на тренировках.

- "Минай" удивил футбольную Украину результатами в весенней части чемпионата. Как удержаться от эйфории?

- Думаю, такая проблема нам не грозит. Мы прекрасно понимаем не только свое турнирное положение, но и силу оппонентов. Будет трудно, все матчи сложные. Мы одержали важную и уверенную победу. Но это лишь один матч. Это даже не шаг к цели, а полшага. В воскресенье выходной, а в понедельник возвращаемся к тяжелой работе. Нас ожидает три подряд выездных игры. Что ни говори о силе оппонентов, но нам нужно набирать очки. Мы хотим в сезоне-2024/25 играть в Премьер-лиге. Для этого нужны победы.