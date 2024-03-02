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СаШо продолжает победное шествие киевлян. Динамо - Черноморец 1:0. Видеообзор матча
Динамо - Черноморец ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Киевское "Динамо" побеждает в шестом матче подряд. Сегодня в рамках 19-го тура УПЛ подопечные Шовковского одолели "Черноморец".
Одесситы не смогли распаковать ворота киевлян, да и хозяева смогли забить лишь один мяч. Единственный и победный гол на 37-й минуте забил Владимир Шепелев. Если продолжат в том же темпе - первая строчка не за горами.
УПЛ, 19-й тур. Киев, "Динамо имени В. Лобановского"
"Динамо" Киев - "Черноморец" 1:0
Гол: Шепелев 37
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