СаШо продолжает победное шествие киевлян. Динамо - Черноморец 1:0. Видеообзор матча

Киевское "Динамо" побеждает в шестом матче подряд. Сегодня в рамках 19-го тура УПЛ подопечные Шовковского одолели "Черноморец".

Одесситы не смогли распаковать ворота киевлян, да и хозяева смогли забить лишь один мяч. Единственный и победный гол на 37-й минуте забил Владимир Шепелев. Если продолжат в том же темпе - первая строчка не за горами.

УПЛ, 19-й тур. Киев, "Динамо имени В. Лобановского"

"Динамо" Киев - "Черноморец" 1:0

Гол: Шепелев 37