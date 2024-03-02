  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СаШо продолжает победное шествие киевлян. Динамо - Черноморец 1:0. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СаШо продолжает победное шествие киевлян. Динамо - Черноморец 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Динамо - Черноморец ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

СаШо продолжает победное шествие киевлян. Динамо - Черноморец 1:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Киевское "Динамо" побеждает в шестом матче подряд. Сегодня в рамках 19-го тура УПЛ подопечные Шовковского одолели "Черноморец".

Одесситы не смогли распаковать ворота киевлян, да и хозяева смогли забить лишь один мяч. Единственный и победный гол на 37-й минуте забил Владимир Шепелев. Если продолжат в том же темпе - первая строчка не за горами.

УПЛ, 19-й тур. Киев, "Динамо имени В. Лобановского"
"Динамо" Киев - "Черноморец" 1:0
Гол: Шепелев 37

По теме
yellow-arrow
Активное начало, пассивная концовка. Колос - Рух 0:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Александрия — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03 марта 2024
yellow-arrow
Защитник Динамо Михавко - после победы над Черноморцем: Главное, что дотерпели
Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости