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Активное начало, пассивная концовка. Колос - Рух 0:1. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Колос - Рух ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Активное начало, пассивная концовка. Колос - Рух 0:1. Видеообзор матча

Фото: upl.ua

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В Ковалевке завершился матч 19-го тура УПЛ, в котором "Колос" принимал "Рух". Победу со счетом 1:0 одержали гости. Решающий гол был забит в начале поединка, автором гола стал Сыч.

19-й тур УПЛ сезона 2023/24
2.03.2024. Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" - "Рух" 0:1
Гол: Сыч 3

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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