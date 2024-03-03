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Шахтер - Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Шахтер - Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Третьего февраля пройдет центральный матч 19-го тура УПЛ 2023/24. Действующий чемпион донецкий "Шахтер" будет играть против лидера первенства криворожского "Кривбасса".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Serhio79 (Kyiv)
03.03.2024 в 09:02
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Комментарии 1
Serhio79 (Kyiv)
03.03.2024 в 09:02
15/20
Ответить
0
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