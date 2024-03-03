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Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Во Львове сыграют центральный матч тура, ведь пятая команда УПЛ будет принимать лидера. Подопечные Пушича в понедельник разочаровали своей игрой против "Александрии". Футболисты "Шахтера" не наиграли даже на гол. "Кривбасс" на полях соперников не проигрывает в УПЛ на протяжении восьми игр: 6 побед и 2 ничьи. Тем не менее, "горняки" для криворожцев неудобный соперник. Победная домашняя серия "Шахтера" в матчах с "Кривбассом" длится уже 10 игр.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 19-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 3 марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024
Львов. "Арена Львов"
Арбитр – Николай Балакин

"Шахтер" 18:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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