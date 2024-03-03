Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Во Львове сыграют центральный матч тура, ведь пятая команда УПЛ будет принимать лидера. Подопечные Пушича в понедельник разочаровали своей игрой против "Александрии". Футболисты "Шахтера" не наиграли даже на гол. "Кривбасс" на полях соперников не проигрывает в УПЛ на протяжении восьми игр: 6 побед и 2 ничьи. Тем не менее, "горняки" для криворожцев неудобный соперник. Победная домашняя серия "Шахтера" в матчах с "Кривбассом" длится уже 10 игр.

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Матч 19-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 3 марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024

Львов. "Арена Львов"

Арбитр – Николай Балакин

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>