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Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
Во Львове сыграют центральный матч тура, ведь пятая команда УПЛ будет принимать лидера. Подопечные Пушича в понедельник разочаровали своей игрой против "Александрии". Футболисты "Шахтера" не наиграли даже на гол. "Кривбасс" на полях соперников не проигрывает в УПЛ на протяжении восьми игр: 6 побед и 2 ничьи. Тем не менее, "горняки" для криворожцев неудобный соперник. Победная домашняя серия "Шахтера" в матчах с "Кривбассом" длится уже 10 игр.
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Матч 19-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 3 марта, в 18:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024
Львов. "Арена Львов"
Арбитр – Николай Балакин
"Шахтер" 18:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
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