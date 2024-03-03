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Легионер Кривбасса: Хочу забить как можно больше голов и непременно выиграть чемпионский титул
Пока один гол уже есть
fckryvbas.com
Ганский легионер "Кривбасса" Принс Квабена Аду прокомментировал победу криворожцев в минувшие выходные, а также рассказал о своих кондициях и целях.
“ – Поздравляем с первым голом за “Кривбасс”. Опиши эмоции после игры?
– Я был очень счастлив! Это невероятное чувство, когда забиваешь мяч в ворота. Очень благодарен команде и тренеру, что доверили мне играть, я рад, что смог отличиться голом за этот топовый клуб.
– Ты впервые вышел в старте и сразу же открыл счет своим результативным действиям. Это была тренерская установка – идти в прессинг или ты сам оценил ситуацию?
– Конечно, тренер дает мне наставления и большое количество хороших советов, поэтому я могу сказать, что именно он помогает мне. Что касается меня, то имею осознание, что должен отдавать всего себя, когда я надеваю форму “Кривбасса”, потому что понимаю, насколько важно для меня играть в этом клубе.
– В первой половине сезона ты получал считанные минуты на поле. Потребовал времени на адаптацию?
– Да, это нормально – не сразу достигать чего-то. Но в клубе была вера в меня и в мои силы, поэтому я старался работать упорнее и упорнее. Я рад, что постепенно имею возможность разыгрываться.
– Из-за бюрократии ты пропустил сборы летом. Как себя чувствуешь после сборов в Испании?
– Чувствую себя хорошо, очень плодотворно тренировались в Испании, и каждый из нас полностью отдавался на собрании. Я уверен, что вместе с командой мы добьемся крутых результатов.
– Какие цели ставишь перед собой в “Кривбассе”?
– Хочу забить как можно больше голов для своей команды и непременно выиграть чемпионский титул”, - сказал Аду.
В настоящее время "Кривбасс" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда проведет сегодня, 3 марта. Соперником подопечных Вернидуба станет "Шахтер".
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