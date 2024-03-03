Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0

Матчи между "Динамо" и "Черноморцем" всегда принципиальные. Не стал исключением и поединок 19-го тура текущего розыгрыша УПЛ. Одесса очень хотела насолить Киеву, но не смогла. "Динамо" выиграло шестой подряд свой матч в УПЛ, а "Черноморец" остался с разочарованием.

Как это было - видела собственными глазами фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее работы - ниже.

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