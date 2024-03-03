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Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0

Премьер-лига

Шестая подряд победа киевлян в УПЛ

Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Матчи между "Динамо" и "Черноморцем" всегда принципиальные. Не стал исключением и поединок 19-го тура текущего розыгрыша УПЛ. Одесса очень хотела насолить Киеву, но не смогла. "Динамо" выиграло шестой подряд свой матч в УПЛ, а "Черноморец" остался с разочарованием.

Как это было - видела собственными глазами фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее работы - ниже.

Фотогалерея

Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 1Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 2Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 3Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 4Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 5Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 6Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 7Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 8Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 9Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 10Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 1Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 2Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 3Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 4Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 5Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 6Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 7Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 8Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 9Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 10Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 1Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 2Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 3Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 4Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 5Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 6Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 7Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 8Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 9Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 10Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 1Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 2Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 4Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 3Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 5Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 6Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 7Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 8Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 9Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 10Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 1Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 2Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 3Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 4Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 5Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 6Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 7Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 8Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 9Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 10Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 1Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 2Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 3Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 4Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 5Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 6Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 7Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 8Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0 - фото 9
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