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Одесса Киеву не помеха. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 1:0
Шестая подряд победа киевлян в УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Матчи между "Динамо" и "Черноморцем" всегда принципиальные. Не стал исключением и поединок 19-го тура текущего розыгрыша УПЛ. Одесса очень хотела насолить Киеву, но не смогла. "Динамо" выиграло шестой подряд свой матч в УПЛ, а "Черноморец" остался с разочарованием.
Как это было - видела собственными глазами фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее работы - ниже.
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