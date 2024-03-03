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Кузык: Подготовка к Шахтеру проходит очень серьезно
Подготовка на позитиве
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как проходит подготовка к матчу против донецкого "Шахтера".
Какой настрой команды перед важным матчем?
Готовимся на позитиве, ведь выиграли стартовый весенний поединок. Подготовка к "Шахтеру" проходит очень серьезно. Будет очень интересная игра для болельщиков. В Александрии соперник довольствовался ничьей, поэтому, вероятно, выйдет на нас с двойной мотивацией, чтобы заработать три очка. Но с "Кривбассом" просто точно не будет, мы настроены на бой и победу.
"Шахтер" в этом году успел провести больше официальных матчей за счет еврокубков. Это козырь соперника?
Посмотрим посмотрим посмотрим. У них хорошая команда с сильными исполнителями. Будет очень интересно сыграть против них.
В прошлом туре ты снова забил мяч-красавец. Много получил поздравлений по этому поводу?
Очень много людей поздравило, честно говоря. Буду все делать и дальше, чтобы в такое тяжелое для нашей страны время радовать болельщиков хорошей игрой и хорошими голами.
Предстоящий матч - центральный в 19 туре?
Без сомнений. Много болельщиков будут смотреть наш матч. Можно сказать, будет игра за важные чемпионские очки.
Напомним, матч "Шахтер" – "Кривбасс" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет аудио онлайн-трансляцию матча.
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