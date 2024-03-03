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Легионер Кривбасса: Уверен, что в матче против Шахтера мы можем добиться большого результата
Амбиции мощные
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Ганский легионер "Кривбасса" Принс Квабена Аду рассказал о конкуренции в команде и ожиданиями от матча против "Шахтера".
“ – Ты конкурируешь за место в составе с украинцами Кожушко и Задеракой. Что можешь сказать о своих партнерах по команде?
– В команде топовые игроки. Ребята профессионально работают каждый день. Мне очень удалось быть рядом с ними и учиться тому, как они готовятся к выходу на игру и видеть их результат на поле.
– Что от тебя просит главный тренер Юрий Вернидуб на поле?
– Быть агрессивным и играть так, как я играл всегда. Ну и, конечно, получать удовольствие от футбола. Юрий Николаевич ставит задачу, чтобы я забивал мяч в ворота соперника – это самое главное на моей позиции.
– "Кривбасс" следующую игру сыграет против чемпиона Украины – "Шахтера". Интересно испытать себя на фоне команды, которая побеждала "Барсу" в ЛЧ?
– Конечно, это отличная возможность продемонстрировать не только командные действия ФК “Кривбасс”, но и индивидуальные каждого игрока. Взращиваю большие надежды на наш коллектив и уверен, что мы сможем добиться большого результата”, - сказал Аду.
"Шахтер" и "Кривбасс" встретятся на "Арене Львов" сегодня, 3 марта. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
В первом круге команды сыграли со счётом 3:3. В настоящее время дончане находятся на пятом месте в турнирной таблице, в то время как криворожцы идут первыми. Разрыв между коллективами составляет пять очков, однако у подопечных Пушича есть еще два матча в запасе.
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