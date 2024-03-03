Легионер Кривбасса: Уверен, что в матче против Шахтера мы можем добиться большого результата

Ганский легионер "Кривбасса" Принс Квабена Аду рассказал о конкуренции в команде и ожиданиями от матча против "Шахтера".

“ – Ты конкурируешь за место в составе с украинцами Кожушко и Задеракой. Что можешь сказать о своих партнерах по команде?

– В команде топовые игроки. Ребята профессионально работают каждый день. Мне очень удалось быть рядом с ними и учиться тому, как они готовятся к выходу на игру и видеть их результат на поле.

– Что от тебя просит главный тренер Юрий Вернидуб на поле?

– Быть агрессивным и играть так, как я играл всегда. Ну и, конечно, получать удовольствие от футбола. Юрий Николаевич ставит задачу, чтобы я забивал мяч в ворота соперника – это самое главное на моей позиции.

– "Кривбасс" следующую игру сыграет против чемпиона Украины – "Шахтера". Интересно испытать себя на фоне команды, которая побеждала "Барсу" в ЛЧ?

– Конечно, это отличная возможность продемонстрировать не только командные действия ФК “Кривбасс”, но и индивидуальные каждого игрока. Взращиваю большие надежды на наш коллектив и уверен, что мы сможем добиться большого результата”, - сказал Аду.