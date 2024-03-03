"Для вас – это квест": Вице-президент Кривбасса – о просмотре матчей УПЛ

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился мнением о том, как просматривать матчи УПЛ:

"Некоторые люди воспринимают с хейтом, не могут найти, где смотреть УПЛ. Люди, — это квест. Для вас это квест. Воспринимайте это как квест. Нашли – и получили удовольствие после этого".