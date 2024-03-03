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"Для вас – это квест": Вице-президент Кривбасса – о просмотре матчей УПЛ
Прояснил ситуацию с трансляцией матчей
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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился мнением о том, как просматривать матчи УПЛ:
"Некоторые люди воспринимают с хейтом, не могут найти, где смотреть УПЛ. Люди, — это квест. Для вас это квест. Воспринимайте это как квест. Нашли – и получили удовольствие после этого".
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Напомним, УПЛ опубликовала полный список площадок, где доступны трансляции матчей.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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