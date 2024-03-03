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"Для вас – это квест": Вице-президент Кривбасса – о просмотре матчей УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Прояснил ситуацию с трансляцией матчей

"Для вас – это квест": Вице-президент Кривбасса – о просмотре матчей УПЛ

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился мнением о том, как просматривать матчи УПЛ:

"Некоторые люди воспринимают с хейтом, не могут найти, где смотреть УПЛ. Люди, — это квест. Для вас это квест. Воспринимайте это как квест. Нашли – и получили удовольствие после этого".

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Напомним, УПЛ опубликовала полный список площадок, где доступны трансляции матчей.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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