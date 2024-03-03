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Полузащитник Полесья успешно перенес операцию
Бени Маккуана
ФК Полісся
Бени Макуана успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба "Полесья".
Операция прошла удачно, по плану. Далее конголезского футболиста ждет выздоровление, реабилитация и восстановление.
Напомним, в конце февраля у Бени Макуана было диагностировано разрыв мышцы задней поверхности бедра.
В этом сезоне Макуана провел 20 игр, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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