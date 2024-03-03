Полузащитник Полесья успешно перенес операцию

Бени Макуана успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба "Полесья".

Операция прошла удачно, по плану. Далее конголезского футболиста ждет выздоровление, реабилитация и восстановление.

Напомним, в конце февраля у Бени Макуана было диагностировано разрыв мышцы задней поверхности бедра.

В этом сезоне Макуана провел 20 игр, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.