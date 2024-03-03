Снова с Калюжным, но снова без голов. Александрия – Заря 0:0

"Александрия" и "Заря" подошли к очному матчу 19-го тура соседями в турнирной таблице. Обе команды успешно начали весеннюю часть сезона, но есть одно… "Заря" в прошлом туре в довольно скучном матче, но все же минимально обыграла "Ворсклу". А вот команда Ротаня выдала на удивление уверенный поединок против "Шахтера", отстояв заслуженную нулевую ничью, которая, впрочем, в зачет "горожанам" не пойдет.

Уже наверное все знают, но все равно напомним, что в матче против "горняков" "Александрия" выпустила незаявленного игрока (Калюжного), и теперь, после неплохого матча, команде "светит" техпоражение. То еще должно быть настроение у команды, так легко терять с таким трудом набранные очки.

Тем не менее, за неделю "горожане" успели все уладить и Калюжный снова появился в основе. В целом же, у "Александрии" вышел тот же самый состав, который играл против "Шахтера" неделю назад

Изменений у "Зари" также почти было - разве что на лавку сел Антюх, вместо которого вышел Бугай.

Первый тайм команды выдали несколько неоднозначный. С одной стороны – соперники старались играть в футбол, в комбинационный футбол, но с другой – скоростей для того, чтобы из всех этих комбинаций сделать опасные моменты не хватало. Конечно, если бы команды играли в футбол на хороших скоростях, это была бы АПЛ, а не чемпионат Украины, но все-таки, обострений хотелось видеть побольше.

Тем не менее, "Заря" свой момент (лучший для обеих команд в первом тайме) создала уже на 10-й минуте – Яцык со штрафного метров с 20-ти отлично пробил, и Шевченко пришлось спасать, переводя мяч в перекладину.

"Александрия" пыталась навязать сопернику свой Ротань-стайл с контролем. Иногда получалось, иногда нет, но снова-таки не хватало последнего паса. У "горожан" до перерыва были пару интересных подходов после разыгранных комбинаций, но и Калитвинцев и Михайленко с неплохих позиций пробили мимо ворот. 0:0 к перерыву.

Второй тайм выдался еще более пресным, чем первый. Ответственность за набранные очки давила, проигрывать никто не хотел, поэтому до поры до времени команды выдавали типичный украинский футбол – мало моментов, много борьбы, которая перемежевалась фолами.

Оживил ход событий на поле Джордан, который на 72-й минут схватил не обязательный второй "горчичник" за фол против Кулаков. Концовку матча "Александрия" доигрывала в большинстве, а Ротань пытался вырвать победу, пытаясь оживить игру заменами. Впрочем, кроме навали и пары полумоментов "горожане" ничего так и не создали.

У "Зари" в концовке интересным был рывок Герерро, который пытался убежать в контратаку, но был снесен Кампушем. Португалец получил за фол желтую, как и бразилец, который активно требовал красную.

В итоге, 0:0. Ничья, которая естественно, исходя из хода матча, больше устроила гостей. Ничья по игре, потому что никто из команд на победу не наиграл. "Александрия" весной все еще без забитых голов, но с набранными очками. "Заря" взяла 4 очка в двух последних матчах и постепенно отдаляется от подвала таблицы.

19-й тур УПЛ, сезон 2023/24

03 марта, Александрия, КСК "Ника"

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

ФК "Александрия" – "Заря" (Луганск) 0:0

Предупреждения: Логинов, Кампуш - Джордан, Мишнев, Герреро

Удален: Джордан (72, вторая желтая)

"Александрия": Шевченко, Ковалец, Калитвинцев (Сигеев, 77), Кулаков (Джеванни, 77), Шулянский (Беляев, 66), Логинов, Мартынюк, Калюжный (Де, 77), Кампос, Копина (Скорко, 80), Михайленко

"Заря": Сапутин, Жуниор (Вантух, 80), Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко (Мишнев, 65), Бугай (Антюх, 65), Герреро, Кирюханцев (Боль, 90+2)