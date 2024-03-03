УПЛ. Оболонь - Днепр-1 0:1. Видео гола и обзор матча

Матч 19-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Днепром-1" завершился победой вторых. Днепряне были фаворитами встречи, поэтому подтвердили это действиями на поле. Гости создали больше моментов, один из которых завершился голом Филиппова.

Таким образом, по состоянию на эту минуту, "Днепр-1" вышел на 1-е место в турнирной таблице УПЛ. "Кривбасс", который идет вторым, сегодня будет играть с "Шахтером".

УПЛ 2023/24. 19 тур.

3 марта. 13:00. Киев. Стадион "Оболонь-Арена".

"Оболонь" (Киев) - СК "Днепр-1" 0:1

Гол: Филиппов (37)

"Оболонь": Федоровский - Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо (Вишневский, 81), Косовский (Тороз, 74), Черненко, Суханов (Дубко, 68), Слободян, Мединский, Краснопир (Тарануха, 81)

"Днепр-1": Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов, Сарапий, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько (Гаджиев, 73), Гуцуляк, Филиппов (Кивинда, 56, Пасич, 90+1)

Предупреждения: Горбунов 60, Рубчинский 85