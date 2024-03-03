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Страховка в случае вылета. Минай добавил важный пункт к последним контрактам игроков, - СМИ

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Страховка в случае вылета. Минай добавил важный пункт к последним контрактам игроков, - СМИ

Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич

Новина українською

Руководство "Миная" подстраховалось в случае вылета в Первую лигу. По информации журналиста Игоря Бурбаса закарпатский клуб в последних подписанных контрактах с игроками добавлял обязательный пункт о продолжении сотрудничества в низшем дивизионе.

Для "Миная" этот пункт - гарантия того, что футболисты не покинут команду и она сможет продолжить свое существование.

Напомним, вчера "Минай" одержал свою первую победу в УПЛ.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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