Страховка в случае вылета. Минай добавил важный пункт к последним контрактам игроков, - СМИ

Руководство "Миная" подстраховалось в случае вылета в Первую лигу. По информации журналиста Игоря Бурбаса закарпатский клуб в последних подписанных контрактах с игроками добавлял обязательный пункт о продолжении сотрудничества в низшем дивизионе.

Для "Миная" этот пункт - гарантия того, что футболисты не покинут команду и она сможет продолжить свое существование.

Напомним, вчера "Минай" одержал свою первую победу в УПЛ.