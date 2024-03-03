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Битва за будущее лидерство. Шахтер и Кривбасс объявили стартовые составы

Премьер-лига

Матч начнется в 18:00

Битва за будущее лидерство. Шахтер и Кривбасс объявили стартовые составы

Фото: УПЛ

Новина українською

"Шахтер" и "Кривбасс" объявили стартовые составы на матч 19-го тура УПЛ.

"Шахтер": Стартовый состав: Ризнык Дмитрий (31), Бондарь Валерий (5), Крыськив Дмитрий (8), Судаков Георгий (10), Зубков Александр (11), Сикан Даниил (14), Бондаренко Артем (21), Педриньо (23), Конопля Ефим (26), Невертон (39), Ракицкий Ярослав (К) (44).

Запасные: Рудько Артур (1), Твардовский Денис (48), Л. Траоре (2), Швед Марьян (9), Гочолеишвили Гиорги (13), Азаров Иракли (16), Келси (18), Цуканов Виктор (24), Мироши Новатус Дисмас (25), Назарина Егор (29), Кевин (37), Лацабидзе Лука (55).

Тренер: Пушич Марино.

"Кривбасс": Стартовый состав: Клищук Андрей (К) (33), Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре (25), Понедельник Андрей (7), Стецьков Тимур (5), Нябейе Дибанго Джуниор Иван (55), Кузык Денис (21), Илич Хрвое (23), Бизимана Джихад (8), Соса Даниэль (9), Лунев Максим (14), Принс (80).

Запасные: Хома Богдан (1), Маханьков Владимир (30), Сантини Натанаэль, Рубен (39), Бескоровайный Даниил (13), Близниченко Виктор (99), Вакулко Юрий (22), Татарков Никита (11), Твердохлеб Егор (47), Задерака Максим (94), Хомченовский Дмитрий (10), Кожушко Олег (78), По Жан Морель (97).

Тренер: Вернидуб Юрий.

Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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