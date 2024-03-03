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Иващенко: Стандарты в наши ворота - ахиллесова пята команды

Премьер-лига

Тренер Оболони - о матче с Днепром-1

Иващенко: Стандарты в наши ворота - ахиллесова пята команды

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение от "Днепра-1" со счетом 1:0 в 19-м туре УПЛ:

"Что можно сказать, стандарты в наши ворота - это наша ахиллесова пята. Мы знали, с кем мы играем - это очень хорошая команда. Приятно было им противостоять. Очень благодарен ребятам за самоотдачу, желание побеждать. Однако, нехватка мастерства, концентрации привела к голу в наши ворота. Нам не хватает опыта. Делаем все возможное, чтобы ребята не боялись, играли в футбол, показывали все, что они могут, вдохновляем их. Нам не хватает точности в завершающей стадии, забитых голов.

Обидно, что мы во второй игре подряд пропускаем со стандарта. Работаем над этим. Это концентрация. 3 угловых подавали - и на четвертый раз нам забили. Подсказывали, кричали ребятам, но не докричались. В "Днепре-1" квалифицированные футболисты, которые такие моменты реализуют", - ответил на вопросы журналистов наставник "Оболони".

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
youtu.be
Опубликовал: Владислав Шарапа
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